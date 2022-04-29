Казинс: Йокич — один из самых недооценённых игроков в НБА

Центровой «Денвера» Демаркус Казинс назвал своего партнёра по команде Николу Йокича одним из самых недооценённых MVP в истории НБА.



«Я всегда уважал Николу Йокича. Откровенно говоря, только поэтому я следил за ним ранее.



Он невероятно талантливый, возможно, один из самых одарённых игроков в НБА, не считая Расса. Наверное, один из самых недооценённых MVP в лиге. Невероятный талант, его игра говорит сама за себя», – сказал Казинс на пресс-конференции после матча с «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, ранее 27-летний Йокич стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В текущей регулярке у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи.



Йокич выступает за «Денвер Наггетс» с 2015 года.