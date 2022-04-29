Легионер ЦСКА может продолжить карьеру в «Милане»
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Тяжёлый форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтман может продолжить карьеру в «Милане». Об этом информирует Basket News, ссылаясь на свои источники.
Фойгтман покинул расположение красно-синих и, по сведениям издания, вряд ли вернётся. Итальянский клуб проявлял интерес к Фойгтману и прошлым летом.
Фойгтман в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 8,4 очка, совершал 5 подборов и отдавал 1,4 результативные передачи.
Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке. После этого многие легионеры покинули расположение своих клубов.
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