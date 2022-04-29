Определились полуфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС стал последним полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ. После этого определились полуфинальные пары турнира.



УНИКС в 1/2 финала сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Во втором полуфинале встретятся московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань».



Все участники заключительных стадий турнира завершили серии в 1/4 финала в трёх матчах. УНИКС обыграл «Автодор», «Локомотив-Кубань» оказался сильнее «Пармы», ЦСКА нанёс поражение «Нижнему Новгороду», а «Зенит» — «Енисею».

Первые матчи серии 1/2 финала будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге. Серии также будут проходить до трёх побед одной из команд.

Ранее российские клубы были исключены из Евролиги. Таким образом, «Зенит», ЦСКА и УНИКС продолжают борьбу лишь в Единой лиге ВТБ.