Определились полуфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ
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УНИКС стал последним полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ. После этого определились полуфинальные пары турнира.
УНИКС в 1/2 финала сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Во втором полуфинале встретятся московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань».
Все участники заключительных стадий турнира завершили серии в 1/4 финала в трёх матчах. УНИКС обыграл «Автодор», «Локомотив-Кубань» оказался сильнее «Пармы», ЦСКА нанёс поражение «Нижнему Новгороду», а «Зенит» — «Енисею».
Первые матчи серии 1/2 финала будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге. Серии также будут проходить до трёх побед одной из команд.
Ранее российские клубы были исключены из Евролиги. Таким образом, «Зенит», ЦСКА и УНИКС продолжают борьбу лишь в Единой лиге ВТБ.
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