Эксперт: на самом деле Кайри Ирвинг смотрит на нас всех свысока

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказался о сообщениях с критикой в адрес СМИ от звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.



«Мы наблюдаем за одним из самых бредовых спортсменов в американской истории. Он проиграл уже от того, что так гордится тем, что говорит всем остальным, будто они проиграли. Можешь попытаться выставить эту ситуацию, как тебе угодно, Кайри. Но к чему это будет сводиться? Ты не желаешь появляться на работе и делаешь всё по-своему, получая за это чужие деньги. А потом, когда тебе указывают на это, то мы все для тебя вдруг становимся марионетками. Кайри на самом деле смотрит на нас всех свысока, потому что мы хотим видеть, как он играет. И мы требуем, чтобы он играл. Прямо сейчас сезон для него окончен, и его ждёт шестимесячный отпуск», — сказал Эй Смит в своём «твиттере».

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