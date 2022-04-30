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Единая лига ВТБ представила символическую сборную 1/4 финала

Единая лига ВТБ представила символическую сборную 1/4 финала
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила пятёрку лучших игроков 1/4 финала турнира. В команду вошли два представителя ЦСКА, а также по одному игроку УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива-Кубань».

В сборную вошли Алексей Швед и Никола Милутинов (ЦСКА), Марио Хезонья (УНИКС), Сергей Карасёв («Зенит») и Джонатан Мотли («Локомотив-Кубань»).

Фото: Единая лига ВТБ

Все перечисленные команды вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ.

Все участники заключительных стадий турнира завершили серии в 1/4 финала в трёх матчах. УНИКС обыграл «Автодор», «Локомотив-Кубань» оказался сильнее «Пармы», ЦСКА нанёс поражение «Нижнему Новгороду», а «Зенит» — «Енисею».

УНИКС в 1/2 финала сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Во втором полуфинале встретятся московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань».

Первые матчи серии 1/2 финала состоятся в Москве и Санкт-Петербурге. Серии также будут проходить до трёх побед одной из команд.

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