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Президент «Партизана» пообещал не проситься в Евролигу на фоне исключения клубов из РФ

Президент «Партизана» пообещал не проситься в Евролигу на фоне исключения клубов из РФ
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Президент «Партизана» Остоя Михайлович высказался о возможном вступлении клуба в Евролигу. По словам функционера, сербский клуб не станет пользоваться отстранением российских команд.

«Если нас пригласят в Евролигу, мы не будем отказываться. Но сами мы просить ничего не будем. У нас отличные отношения с руководством ЦСКА. Мы активно взаимодействуем с другими отстранёнными клубами.

На мой взгляд, это несправедливо по отношению к клубам, которые составляют основу европейского баскетбола десятилетиями. Это плохо. Но мы недостаточно сильны, чтобы на это повлиять. Мы не планируем пользоваться их исключением», — цитирует Михайловича BasketNews.

Российские клубы были исключены из Евролиги после начала военной спецоперации.

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