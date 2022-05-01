Назван минимальный срок, который пропустит травмированный Джоэл Эмбиид

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит по меньшей мере пять дней. Об этом информирует обозреватель Джон Кларк в своём «твитере». Напомним, Эмбиид получил травму в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».

У игрока были диагностированы перелом глазницы и сотрясение мозга. По сведениям источника, Джоэлу на основании полученных результатов обследования операция не потребуется.



В 2018 году Эмбиид получил перелом левой глазницы. Тогда он перенёсс операцию и пропустил восемь матчей регулярного чемпионата НБА и две первые встречи плей-офф.



Во втором раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфии» предстоит сразиться с «Майами Хит». Серия начнётся 3 мая.