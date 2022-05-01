Назван минимальный срок, который пропустит травмированный Джоэл Эмбиид
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит по меньшей мере пять дней. Об этом информирует обозреватель Джон Кларк в своём «твитере». Напомним, Эмбиид получил травму в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».
У игрока были диагностированы перелом глазницы и сотрясение мозга. По сведениям источника, Джоэлу на основании полученных результатов обследования операция не потребуется.
В 2018 году Эмбиид получил перелом левой глазницы. Тогда он перенёсс операцию и пропустил восемь матчей регулярного чемпионата НБА и две первые встречи плей-офф.
Во втором раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфии» предстоит сразиться с «Майами Хит». Серия начнётся 3 мая.
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