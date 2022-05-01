Стив Керр — о плей-офф НБА с «Мемфисом»: мы не чувствуем, что у нас есть соперник

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз».



«На самом деле мы не чувствуем, что они являются нашим принципиальным соперником. Мы просто смотрим на «Мемфис» как на растущую молодую команду, где много действительно талантливых игроков. Победить их будет непросто. Это большой вызов для нас», — приводит слова Керра обозреватель Марк Хейс в своём «твиттере».



Первый матч серии между «Мемфисом» и «Голден Стэйт» состоится сегодня, 1 мая. Встреча пройдёт в Мемфисе и начнётся в 22:30 по московскому времени.



Ранее о победе в серии с «Денвер Наггетс» высказался лидер «Уорриорз» Стефен Карри.