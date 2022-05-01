Пиппен — о лидере «Бакс»: напоминает мне О’Нила. Вряд ли б я смог защищаться против него

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился мнением о лидере «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо.



«Он определенно доминирующий игрок. Напоминает мне Шака. Но у него немного больше радиус действия, чем у Шака. Что касается меня, то вряд ли я смог бы защищаться против Янниса. Он слишком велик для меня. Скорее я мог бы помогать опекать его. Против него нужно ставить кого-то большого. Например, Хораса Гранта или Денниса Родмана. В общем, задача непростая», — сказал Пиппен в интервью на канале TrashTalkProduction в YouTube.



В 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» сразится с клубом «Бостон Селтикс». Первый матч серии состоится сегодня, 1 мая, в Бостоне. Начало встречи — в 20:00 мск.

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