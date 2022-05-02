Брэндон Кларк высказался по поводу жёсткого фола Дрэймонда Грина

Центровой «Мемфис Гриззлиз» Брэндон Кларк прокомментировал действия форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в первом матче полуфинала Западной конференции, в котором команда из Калифорнии одержала волевую победу 117:116. Грин был удалён в концовке второй четверти после грубого нарушения на Кларке.



«Я ни чуть не удивлён, что он так сыграл. Раньше он действовал ровно также. Грина знают по его неспортивным фолам, которые совершают всю карьеру. Я за ним постоянно наблюдал по телевизору, так что для меня тут ничего удивительного», – сказал Кларк на пресс-конференции после игры.

Напомним, Грин получил несколько неспортивных фолов в плей-офф сезона-2016, что привело к дисквалификации во время финальной серии с «Кливлендом».