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Батлер может пропустить первый матч плей-офф с «Филадельфией»

Батлер может пропустить первый матч плей-офф с «Филадельфией»
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер рискует пропустить первый матч серии второго раунда плей-офф с «Филадельфией Сиксерс». Его участие находится под вопросом из-за воспаления правого колена, сообщает Sports Illustrated.

Кроме того, в «Майами» не уверены, что участие в матче примет Макс Струс, у которого проблемы с подколенным сухожилием. Также матч могут пропустить Тайлер Хирро, Пи Джей Такер, Калеб Мартин и Маркифф Моррис. Помимо этого, на паркет точно не выйдет Кайл Лаури.

У «Филадельфии» главной потерей станет центровой Джоэл Эмбиид. Он получил травму в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф с «Торонто Рэпторс». У игрока были диагностированы перелом глазницы и сотрясение мозга. По сведениям источника, на основании первых полученных результатов обследования операция Джоэлу не потребуется.

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