Госдеп США: Российская Федерация неправомерно задержала Бритни Грайнер

В Государственном департаменте США пришли к мнению, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер была неправомерно задержана в России.

«Государственный департамент определил, что Российская Федерация неправомерно задержала гражданку США Бритни Грайнер. Для обеспечения её освобождения будет создана межведомственная группа под руководством специального представителя президента по делам заложников Роджера Карстенса», — говорится в заявлении Госдепа, приведённом изданием ESPN US.

Ранее делом баскетболистки занималось консульство, которое отслеживает дела любого американца, задержанного за границей, без обязательного вмешательства. Теперь официальные лица Государственного департамента США уведомили соответствующие комитеты об изменениях.



Напомним, Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево.