Бэйлесс: с ним покончено. Я бы предпочёл Леброна вместо того, что осталось от Хардена
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Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался о разыгрывающем «Филадельфии Сиксерс» Джеймсе Хардене.
«Суперзвёздный игрок, каковым раньше был Джеймс Харден, теперь только и делал, что прятался от давления. С ним покончено. Он столкнулся со стеной возраста и совершенно не заботится о себе. Я бы предпочёл Леброна Джеймса в любой день или ночь вместо того, что осталось от Джеймса Хардена», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
Напомним, в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА «Филадельфия» на выезде уступила «Майами Хит». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 106:92. На счету Хардена в этом противостоянии 16 очков, 9 подборов и 5 передач.
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