«Убирайся к чёрту отсюда!» Стив Керр — игроку, из-за которого Пэйтон сломал локоть

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался об инциденте в матче 1/4 финала плей-офф НБА с «Мемфис Гриззлиз» (101:106, 1-1 в серии). В самом начале встречи защитник «Уорриорз» Гэри Пэйтон получил перелом левого локтя после нарушения со стороны форварда «Гриззлиз» Диллона Брукса. Брукс получил неспортивный фол и был удалён до конца матча.



Как сообщает ESPN US, Керр в этот момент кричал: «Убирайся к чёрту отсюда, Брукс!»



«Не знаю, было ли это намеренно, но это было грязно. Существует кодекс. Кодекс, согласно которому игроки никогда не должны ставить под угрозу сезон или карьеру других игроков, ударяя их по голове, когда они в воздухе. Диллон Брукс нарушил кодекс», — сказал Керр после матча.