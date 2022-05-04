Сергей Торопов рассказал о реакции после приглашения в сборную России в возрасте 32 лет

Форвард «Нижнего Новгорода» Сергей Торопов рассказал об эмоциях, испытанных после приглашения в сборную России в возрасте 32 лет.
«Новичок-старичок. Я даже когда в «Нижний» приехал, мне было 28 лет. Уже не был молодым, но тренировался как молодой. Старым не ощущал себя. Возможно, только сейчас ощущаю, когда в команде много 20-летних парней. Саню Чадова уже три года спрашиваю, сколько ему лет, а он всё время говорит, 18-19. Только недавно 20 исполнилось.
Если возвращаться к вопросу о сборной, то я не верил до назначения Зорана, что могу попасть в команду. Подколы от парней были на эту тему. После того как о его назначении объявили официально, через несколько дней начали выкладывать расширенные списки игроков. До этого я никогда не был в национальной сборной, да и в лиге ВТБ играю не так давно.
Сомнения были, но я надеялся и верил. Когда мне кто-то из парней прислал ссылку на список, то внутри прямо мурашки хорошие пробежали. Это было большой радостью. Мне было неважно на тот момент, буду играть или нет», — сказал Торопов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
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