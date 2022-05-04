Источник: Димитрис Итудис может возглавить «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис может стать наставником турецкого «Фенербахче». Об этом в своём «твиттере» информирует инсайдер Маттео Андриани.



Сообщается, что «Фенербахче» желает заполучить именно греческого тренера. Итудис рассматривается турецким клубом в качестве главного кандидата и готов предложить ему контракт на три года. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, сыграет ли ЦСКА в следующем сезоне Евролиги.



Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. В мае 2021-го Димитрис подписал новое соглашение с армейцами сроком на два года. Под его руководством красно-синие шесть раз становились чемпионами Единой лиги ВТБ и дважды выиграли Евролигу.

Напомним, завтра, 5 мая, ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Начало встречи, которая пройдёт в Москве, запланировано на 19:30 мск.