Источник: Димитрис Итудис может возглавить «Фенербахче»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис может стать наставником турецкого «Фенербахче». Об этом в своём «твиттере» информирует инсайдер Маттео Андриани.
Сообщается, что «Фенербахче» желает заполучить именно греческого тренера. Итудис рассматривается турецким клубом в качестве главного кандидата и готов предложить ему контракт на три года. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, сыграет ли ЦСКА в следующем сезоне Евролиги.
Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. В мае 2021-го Димитрис подписал новое соглашение с армейцами сроком на два года. Под его руководством красно-синие шесть раз становились чемпионами Единой лиги ВТБ и дважды выиграли Евролигу.
Напомним, завтра, 5 мая, ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Начало встречи, которая пройдёт в Москве, запланировано на 19:30 мск.
- 4 мая 2022
-
15:09
-
14:37
-
13:26
-
12:54
-
11:30
-
11:01
-
09:50
-
09:25
-
08:37
-
07:41
-
04:39
-
00:56
- 3 мая 2022
-
23:58
-
22:50
-
22:32
-
20:53
-
20:25
-
19:28
-
18:24
-
17:40
-
16:06
-
15:49
-
14:00
-
13:03
-
11:52
-
10:51
-
09:20
-
07:48
-
04:58
-
00:41
-
00:23
- 2 мая 2022
-
23:27
-
23:19
-
22:02
-
21:45