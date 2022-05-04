Дуэйн Уэйд рассказал, что в детстве носил каблуки и платья

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд рассказал, что он в детстве примерял на себя женские костюмы. Напомним, один из сыновей баскетболиста, Зая, является трансгендером.
«Знаете, в детстве я надевал каблуки и делал все эти похожие вещи. Что бы ни делала моя сестра, я пытался делать всё то же самое, поэтому сначала я сказал себе: «О нет, я сделал это», поэтому мой ребёнок просто делает то же, что делал и я. А потом это заходило всё дальше и дальше, и мне и моей жене пришлось посмотреть друг на друга и сказать: «А что, если...?» — приводит слова Уэйда Fadeaway World.
Недавно член Зала славы Трэйси Макгрэди высказал мнение, что дуэт игроков «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга превосходит по мастерству такой дуэт, как Леброн Джеймс – Дуэйн Уэйд.
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