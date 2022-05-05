Ведищев: «Локо» может вписать себя в историю российского спорта — прервать гегемонию ЦСКА

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался по поводу предстоящего противостояния с ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ.

«Команда как никогда мобилизована — было достаточно времени на подготовку, чего часто не хватало в предыдущих сезонах. И, что важно, к полуфинальной серии мы подходим в полном составе. В прошлом году было много ребят с травмами, и команда не была идеально готова к решающим матчам. В серии я рассчитываю на упорную борьбу и на то, что «Локо» проявит свои сильные качества, покажет лучшую игру и характер. Играть против армейцев — всегда особая ответственность. ЦСКА — это отлаженный, организованный клуб, команда с прекрасным тренером, хорошей дисциплиной и самоотдачей. В матчах серии всё будут решать маленькие детали. В этих деталях и нужно быть лучше, чем соперник. У нас есть шансы на хороший итоговый результат, и «Локо» может вписать новую страницу в историю российского спорта — прервать гегемонию ЦСКА», — приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».