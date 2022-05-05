«Принципиально важные матчи». Форвард «Локомотива-Кубань» рассказал о значении игр с ЦСКА

Форвард «Локомотива-Кубань» Егор Сычков высказался по поводу предстоящей серии с ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ.

«Подготовка с ЦСКА прошла по графику. Для команды и для меня лично это будут принципиально важные матчи. Я очень рад тому, что тренер доверяет мне. В те минуты, когда нахожусь на площадке, стараюсь максимально надёжно сыграть в защите и принести пользу команде в нападении.



Вообще, игра на таком уровне для меня – это новый опыт. Матч в Перми с таким количеством зрителей на трибунах запомнится надолго. Думаю, что до первого аншлага в «Баскет-Холле». И это случится уже скоро. Но сейчас все мысли о первом матче», — приводит слова Сычкова официальный сайт команды.

Напомним, первый и второй матчи серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» пройдут в Москве 5 и 7 мая. 10 мая команды сыграют в Краснодаре. Если потребуется, 12 мая в Краснодаре состоится и четвёртый матч серии.