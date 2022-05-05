«Принципиально важные матчи». Форвард «Локомотива-Кубань» рассказал о значении игр с ЦСКА

Форвард «Локомотива-Кубань» Егор Сычков высказался по поводу предстоящей серии с ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ.
«Подготовка с ЦСКА прошла по графику. Для команды и для меня лично это будут принципиально важные матчи. Я очень рад тому, что тренер доверяет мне. В те минуты, когда нахожусь на площадке, стараюсь максимально надёжно сыграть в защите и принести пользу команде в нападении.
Вообще, игра на таком уровне для меня – это новый опыт. Матч в Перми с таким количеством зрителей на трибунах запомнится надолго. Думаю, что до первого аншлага в «Баскет-Холле». И это случится уже скоро. Но сейчас все мысли о первом матче», — приводит слова Сычкова официальный сайт команды.
Напомним, первый и второй матчи серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» пройдут в Москве 5 и 7 мая. 10 мая команды сыграют в Краснодаре. Если потребуется, 12 мая в Краснодаре состоится и четвёртый матч серии.
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