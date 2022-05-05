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Центровой ЦСКА Ивлев выбыл до конца сезона

Центровой ЦСКА Ивлев выбыл до конца сезона
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Центровой ЦСКА Владимир Ивлев выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба москвичей. Баскетболист получил повреждение передней крестообразной связки. Травму он получил на очередной тренировке москвичей.

«После дополнительных консультаций со специалистами будет принято решение о необходимости оперативного вмешательства. Сроки возвращения игрока в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований, однако в нынешнем сезоне Ивлев помочь команде не сможет», — говорится в сообщении московского клуба.

Ранее ЦСКА, как и другие российские клубы, был отстранён от участия в Евролиге. В то же время москвичи продолжают борьбу в Единой лиге ВТБ. Столичный клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Локомотивом-Кубань». В четвертьфинале ЦСКА в трёх матчах обыграл «Нижний Новгород» (3-0).

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