Центровой ЦСКА Ивлев выбыл до конца сезона

Центровой ЦСКА Владимир Ивлев выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба москвичей. Баскетболист получил повреждение передней крестообразной связки. Травму он получил на очередной тренировке москвичей.
«После дополнительных консультаций со специалистами будет принято решение о необходимости оперативного вмешательства. Сроки возвращения игрока в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований, однако в нынешнем сезоне Ивлев помочь команде не сможет», — говорится в сообщении московского клуба.
Ранее ЦСКА, как и другие российские клубы, был отстранён от участия в Евролиге. В то же время москвичи продолжают борьбу в Единой лиге ВТБ. Столичный клуб вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Локомотивом-Кубань». В четвертьфинале ЦСКА в трёх матчах обыграл «Нижний Новгород» (3-0).
- 5 мая 2022
-
17:45
-
16:43
-
16:36
-
15:07
-
13:53
-
12:56
-
11:45
-
10:39
-
09:28
-
07:45
-
05:11
-
00:49
- 4 мая 2022
-
23:26
-
22:51
-
22:05
-
20:40
-
19:25
-
19:01
-
17:47
-
16:22
-
15:09
-
14:37
-
13:26
-
12:54
-
11:30
-
11:01
-
09:50
-
09:25
-
08:37
-
07:41
-
04:39
-
00:56
- 3 мая 2022
-
23:58
-
22:50
-
22:32