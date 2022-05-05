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Итудис стал лучшим тренером сезона в Единой лиге ВТБ

Итудис стал лучшим тренером сезона в Единой лиге ВТБ
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Наставник ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером сезона в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Под руководством 51-летнего греческого специалиста москвичи выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. В чемпионате армейцы одержали 15 побед и потерпели три поражения.

Кроме того, москвичи вышли в полуфинал плей-офф. В четвертьфинале они выиграли серию с «Нижним Новгородом» (3-0). В полуфинале ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань».

В регулярном чемпионате ЦСКА стал лучшей командой по игре в защите.

Итудис получает награду уже в четвёртый раз. Кроме него, лучшими тренерами Единой лиги ВТБ признавались Римас Куртинайтис, Василий Карасёв, Эмиль Райкович и Хавьер Паскуаль.

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Источник: Димитрис Итудис может возглавить «Фенербахче»
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