Итудис стал лучшим тренером сезона в Единой лиге ВТБ
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Наставник ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером сезона в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Под руководством 51-летнего греческого специалиста москвичи выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. В чемпионате армейцы одержали 15 побед и потерпели три поражения.
Кроме того, москвичи вышли в полуфинал плей-офф. В четвертьфинале они выиграли серию с «Нижним Новгородом» (3-0). В полуфинале ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань».
В регулярном чемпионате ЦСКА стал лучшей командой по игре в защите.
Итудис получает награду уже в четвёртый раз. Кроме него, лучшими тренерами Единой лиги ВТБ признавались Римас Куртинайтис, Василий Карасёв, Эмиль Райкович и Хавьер Паскуаль.
Новость по темеИсточник: Димитрис Итудис может возглавить «Фенербахче»
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