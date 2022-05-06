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Бен Симмонс рассказал, как прошла его операция на спине. Фото

Бен Симмонс рассказал, как прошла его операция на спине. Фото
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав, как прошла его операция на спине.

«Операция прошла хорошо. Всем спасибо за слова поддержки», — написал Симмонс.

Фото: Из личного архива Бена Симмонса

Ранее сообщалось, что Симмонс будет полностью готов к старту тренировочного лагеря «Бруклина». В нынешнем сезоне Бен не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале был обменян в «Нетс».

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