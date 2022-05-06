«Этот фактор может повлиять на результат». Кулагин — о серии 1/2 финала «Зенита» и УНИКСа

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин высказался о первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом из Казани. Встреча состоится сегодня, 6 мая. Начало запланировано на 20:00 мск.
«Первые матчи серии в Санкт-Петербурге будут серьёзным фактором, который сможет повлиять на результат. Мы провели хороший сезон для того, чтобы иметь преимущество своей площадки, и сейчас настраиваемся на то, чтобы провести два качественных матча и забрать эти победы на домашней площадке.
Думаю, что неуместно сравнение игр плей-офф и регулярного чемпионата. Мы хорошо знаем соперника, знаем его сильные и слабые стороны. Мы делаем всё возможное для того, чтобы подготовиться к этому матчу и показать свой лучший баскетбол. Нападение УНИКС показывает очень результативный и качественный баскетбол, они имеют большое количество исполнителей, очень опытных игроков, которые в любой момент могут забить самый непростой мяч, и мы были свидетелями этих моментов на протяжении всего сезона и сделаем всё, чтобы не допустить сопернику навязать свою игру», — приводит слова Кулагина пресс-служба «Зенита».
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