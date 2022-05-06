Эксперт: меня тошнит от НБА, которая отстранила Брукса, чтобы продвинуть любимого Карри

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался об инциденте, случившегося в матче 1/4 финала плей-офф НБА между ««Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз» (101:106). В самом начале встречи защитник «Уорриорз» Гэри Пэйтон получил перелом левого локтя после нарушения со стороны форварда «Гриззлиз» Диллона Брукса. Брукс получил неспортивный фол и был удалён до конца матча, а позже дисквалифицирован на один матч.
«Меня тошнит от НБА. Они рухнули под давлением социальных сетей, где раздавались требования «поступить правильно» и отстранить Диллона Брукса. Очевидно, что в лиге хотят, я бы сказал, нуждаются в том, чтобы продвинуть любимого Стефена Карри, а не каких-то выскочек из «Мемфиса». Поздравляю, вами владеет и управляет «Твиттер», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».
- 6 мая 2022
-
13:29
-
13:06
-
12:05
-
11:22
-
10:02
-
09:26
-
09:06
-
09:00
-
08:10
-
00:31
-
00:28
- 5 мая 2022
-
23:26
-
22:40
-
21:32
-
20:37
-
19:04
-
17:45
-
16:43
-
16:36
-
15:07
-
13:53
-
12:56
-
11:45
-
10:39
-
09:28
-
07:45
-
05:11
-
00:49
- 4 мая 2022
-
23:26
-
22:51
-
22:05
-
20:40
-
19:25
-
19:01
-
17:47