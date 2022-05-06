Эксперт: меня тошнит от НБА, которая отстранила Брукса, чтобы продвинуть любимого Карри

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался об инциденте, случившегося в матче 1/4 финала плей-офф НБА между ««Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз» (101:106). В самом начале встречи защитник «Уорриорз» Гэри Пэйтон получил перелом левого локтя после нарушения со стороны форварда «Гриззлиз» Диллона Брукса. Брукс получил неспортивный фол и был удалён до конца матча, а позже дисквалифицирован на один матч.



«Меня тошнит от НБА. Они рухнули под давлением социальных сетей, где раздавались требования «поступить правильно» и отстранить Диллона Брукса. Очевидно, что в лиге хотят, я бы сказал, нуждаются в том, чтобы продвинуть любимого Стефена Карри, а не каких-то выскочек из «Мемфиса». Поздравляю, вами владеет и управляет «Твиттер», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».