«У соперника есть всё». Перасович высказался о полуфинальной серии УНИКСа с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий о предстоящей полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Первый матч состоится сегодня, 6 мая. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
«Нам предстоят сложные матчи с потенциальным участником «Финала четырёх» Евролиги. У «Зенита» есть всё – размер, снайперы, талант, отличный тренер. Наш состав претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции. Наши задачи остаются прежними – в каждом матче показывать свой лучший баскетбол и радовать болельщиков победами», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
«Готовимся к полуфинальной серии с «Зенитом» в штатном режиме. С большим уважением относимся к сопернику, знаем, что в питерской команде подобраны отличные баскетболисты на каждой позиции. Нам предстоят непростые матчи, но мы хотим победить и приложим для этого все силы», — добавил защитник казанцев Вячеслав Зайцев.
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