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Наставник «Уорриорз» Керр рассказал о самочувствии сломавшего локоть Пэйтона

Наставник «Уорриорз» Керр рассказал о самочувствии сломавшего локоть Пэйтона
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о самочувствии защитника своей команды Гэри Пэйтона. В матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» Пэйтон получил перелом левого локтя после нарушения со стороны форварда «Гриззлиз» Диллона Брукса.

«У него огромный бандаж на руке. Гэри будет отсутствовать долгое время, и он подавлен. Он находился в центре внимания, выступал в плей-офф, играя очень большую роль и действовал здорово. Но это всё у него отобрали. Мы все ужасно переживаем за Гэри», — приводит слова Керра журналист Марк Хэйнс в своём «твиттере».

Впоследствии Брукс был отстранён на один матч, на что отреагировал известный эксперт НБА Скип Бэйлесс.

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