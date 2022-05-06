Наставник «Уорриорз» Керр рассказал о самочувствии сломавшего локоть Пэйтона

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о самочувствии защитника своей команды Гэри Пэйтона. В матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» Пэйтон получил перелом левого локтя после нарушения со стороны форварда «Гриззлиз» Диллона Брукса.



«У него огромный бандаж на руке. Гэри будет отсутствовать долгое время, и он подавлен. Он находился в центре внимания, выступал в плей-офф, играя очень большую роль и действовал здорово. Но это всё у него отобрали. Мы все ужасно переживаем за Гэри», — приводит слова Керра журналист Марк Хэйнс в своём «твиттере».



Впоследствии Брукс был отстранён на один матч, на что отреагировал известный эксперт НБА Скип Бэйлесс.