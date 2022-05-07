Харден — о возвращении Эмбиида после травмы: Джоэл показал, почему он MVP

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался о возвращении в строй своего товарища по команде, центрового Джоэла Эмбиида. Джоэл вышел на площадку в третьем матче серии плей-офф с «Майами Хит». Первые две встречи он пропустил из-за травмы.
«Могу только представить, насколько это сложно. У меня самого раньше уже было сотрясение мозга. Возвращаться после этого, да ещё с опухшим лицом, очень непросто. Но нужно было играть и выигрывать. Это плей-офф. Джоэл знал, как сильно мы в нём нуждаемся, и он справился. Он доминировал на обоих половинах, что очень важно для команды. Джоэл показал, почему он MVP», — приводит слова Хардена ESPN US.
Напомним, встреча «Филадельфии» и «Майами» завершилась со счётом 99:79 в пользу баскетболистов «Сиксерс». Эмбиид набрал 18 очков. Счёт в серии после этого матча стал 2-1 в пользу «Хит».
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