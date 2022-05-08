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Морант получил травму, в умышленном нанесении которой подозревают Пула

Морант получил травму, в умышленном нанесении которой подозревают Пула
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Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант не сумел доиграть третий матч серии полуфинала плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (112:142, 1-2 в серии). Баскетболист был вынужден покинуть площадку в четвёртой четверти из-за повреждения правого колена.

Морант получил травму в момент контакта с защитником «Уорриорз» Джорданом Пулом, который попытался выбить мяч у него из рук, схватив его при этом за колено. Арбитры не обратили внимание на действия Пула, зафиксировав нарушение на Эндрю Уиггинсе.

Как впоследствии сообщил инсайдер Эдриан Воджнаровски в своих социальных сетях, в НБА собираются изучить эпизод, в котором Пул схватил Моранта за колено.

Джа в настоящее время проходит обследования с целью установления степени тяжести повреждения.

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