Велимир Перасович рассказал, что необходимо сделать УНИКСу во втором матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о предстоящем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Первая встреча завершилась победой казанцев со счётом 74:65.

«Нам предстоит второй матч полуфинальной серии с одним из лидеров чемпионата. Если мы хотим победить, то должны сыграть по-настоящему хорошо. Для этого нам необходимо контролировать подбор и лимитировать число ошибок, которые мы допускаем», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.



«Уверен, нас снова ждёт зрелищный и яркий по накалу страстей поединок. Ни у кого нет сомнений, что соперник приложит максимум усилий, чтобы отыграться на родном паркете. Со своей стороны, надеемся вновь увидеть на трибунах «СИБУР Арены» казанских болельщиков. Мы приложим все силы, чтобы порадовать их, а также тех, кто болеет за нас у экранов телевизоров, очередной важной победой!» — добавил форвард УНИКСа Андрей Воронцевич.



Второй матч серии между «Зенитом» и УНИКСом состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи — в 16:00 мск.