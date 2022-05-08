О'Нил: Гобер не дал бы мне забросить 12 очков? Да я набрал бы их в первые три минуты

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил отреагировал на мнение соведущего своего подкаста, согласно которому центровой «Юты Джаз» Руди Гобер не позволил бы ему набрать больше 12 очков.
«12 очков? Да я бы набрал их в первые три минуты. Позвольте мне сказать кое-что. Если кто-то держит меня один на один, это противоречит моей религии. Для меня это личное. Уже в первой атаке я всегда понимал, что собирается предпринимать защита. Знаете, что я сделал бы с Гобером? Он хорош в блокшотах. Значит, надо это учитывать. Нужно затолкать его маленькую тощую пятую точку под кольцо, показать локоть, чтобы он испугался, а затем забить», — сказал Шакил.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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