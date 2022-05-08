Эксперт: НБА нужен Карри, а не какой-то Диллон Брукс из какого-то «Мемфиса»

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс отреагировал на повреждение, которое получил разыгрывающий клуба «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант в третьем матче серии полуфинала плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (112:142, 1-2). Игрок был вынужден покинуть паркет в заключительной десятиминутке из-за травмы правого колена, которую он получил при контакте с защитником «Уорриорз» Джорданом Пулом.



«Теперь у Джа обострилась проблема с коленом. НБА, должно быть, в восторге. Выглядит так, что Стефен продвинется дальше. Без Леброна, Дюранта и Кайри Стефен смотрится их любимчиком! Стеф в каждой второй рекламе! НБА нужен он, а не какой-то Диллон Брукс из какого-то «Мемфиса», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.