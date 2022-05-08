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Эксперт: НБА нужен Карри, а не какой-то Диллон Брукс из какого-то «Мемфиса»

Эксперт: НБА нужен Карри, а не какой-то Диллон Брукс из какого-то «Мемфиса»
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Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс отреагировал на повреждение, которое получил разыгрывающий клуба «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант в третьем матче серии полуфинала плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (112:142, 1-2). Игрок был вынужден покинуть паркет в заключительной десятиминутке из-за травмы правого колена, которую он получил при контакте с защитником «Уорриорз» Джорданом Пулом.

«Теперь у Джа обострилась проблема с коленом. НБА, должно быть, в восторге. Выглядит так, что Стефен продвинется дальше. Без Леброна, Дюранта и Кайри Стефен смотрится их любимчиком! Стеф в каждой второй рекламе! НБА нужен он, а не какой-то Диллон Брукс из какого-то «Мемфиса», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

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