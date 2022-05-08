Мэджик Джонсон: надеюсь, что Леброн останется в «Лейкерс» надолго
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Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон рассказал, что он надеется на долгое пребывание Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс», а также высказался по поводу нового главного тренера команды.
«Леброн… Надеюсь, что он останется в «Лейкерс» надолго.
Новый главный тренер команды? Не знаю, кого они собираются нанять… Не думаю, что Фил Джексон снова будет тренировать. Но он помогает с этим вопросом, так что это хорошо. Он собирается сделать то, о чём, как я уверен, Джини Басс и Роб Пелинка просят его», — приводит слова Джонсона TMZ.
Ранее сообщалось, что владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс может рассмотреть возможность обмена Джеймса, если он откажется подписывать продление контракта в августе.
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