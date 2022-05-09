Крис Пол отреагировал на потасовку с участием его семьи во время игры с «Далласом»

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол высказался по поводу инцидента, случившегося во время четвёртого матча серии плей-офф с «Даллас Маверикс», который проходил в гостях. Напомним, один из болельщиков команды хозяев толкнул мать и жену Криса Пола на глазах его детей.

«Мы ещё увидимся», – прокричал Пол во время матча.

Позже баскетболист оставил в своих социальных сетях следующее заявление:

«Вы штрафуете игроков за то, что они говорят что-то болельщикам, но болельщики могут лапать членов наши семей… К чёрту всё это!».

Сам Пол был удалён в начале четвёртой четверти за шесть фолов. Он набрал 5 очков, сделал 7 передач, 5 подборов и 1 перехват за 23 минуты.



Следующая встреча пройдёт на домашнем паркете «Финикса» в ночь на среду, 11 мая. Начало – в 5:00 мск.