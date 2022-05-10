«Я бы закрыл его задницу в защите». Гобер высказался о Шакиле О'Ниле

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер рассказал, что он смог бы противостоять легендарному центровому Шакилу О'Нилу.

«Я бы закрыл его задницу в защите», — написал Гобер в своих социальных сетях.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее журналист Шон О’Коннелл написал, что Гобер поставил ультиматум своему клубу. Он потребовал, чтобы либо его, либо Донована Митчелла обменяли.



При этом журналист утверждал, что Гобер знает об интересе к своим услугам со стороны одного из ведущих клубов Западной конференции.



Позднее Гобер эту информацию назвал «слухами».