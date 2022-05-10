Итудис отреагировал на поражение ЦСКА в матче с «Локомотивом-Кубань» в плей-офф Лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение, которое потерпела на выезде его команда в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с клубом «Локомотив-Кубань» — 82:94 (2-1 в серии).
«Что тут сказать? Мы не начали матч так, как ожидали. Если хотим добиться победы в четвёртом матче, нужно соответствовать уровню жёсткости соперника. Тяжело или нет? Да, это тяжело. Но они на то и профессионалы. У наших игроков есть опыт, у многих он большой. Мы посмотрим видео и оправимся после поражения, мы должны это сделать.
Что помешало закончить серию в тёех матчах? Мы не играем одни», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
Следующий матч между командами также пройдёт в Краснодаре 12 мая. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.
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