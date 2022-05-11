«Огонь, а не матч. Триллер». Сергей Кущенко — о встрече «Локомотива-Кубань» и ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о третьем матче полуфинальной серии между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА — 94:82 (1-2 в серии).
«Огонь, а не матч. Это было подтверждение наших ожиданий от полуфинальных серий — мы увидели очередной триллер. Игра была равная, но болельщики, эмоции игроков «Локо» оказались ключевыми в этой встрече. Мы также увидели, что проект «Локомотива», который делает ставку на своих молодых воспитанников, работает, и это проявилось в самое нужное время. Отдача у игроков «Локо» была колоссальная, ЦСКА на опыте догонял хозяев весь матч, но в концовке эмоции и домашняя атмосфера сыграли большую роль», — приводит слова Кущенко ТАСС.
Следующую встречу команды проведут также в Краснодаре, 12 мая. Начало— в 19:30 мск.
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