Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владелец «Сан-Антонио» сообщил, что клуб не будет переезжать в Остин

Владелец «Сан-Антонио» сообщил, что клуб не будет переезжать в Остин
Комментарии

Владелец «Сан-Антонио Спёрс» Питер Холт заявил, что не собирается перевозить клуб в Остин, штат Техас.

Планы провести несколько матчей в столице штата Техас Остине, в 130 километрах от Сан-Антонио, вызвали опасения местных жителей, что владельцы хотят перевести туда команду на постоянную основу.

«Хочу заверить вас, что «Спёрс» останутся в Сан-Антонио. Моя семья стала участвовать в руководстве «Сан-Антонио» в 90-х, потому что существовала реальная угроза переезда команды. Мы не позволили этому случиться тогда и не позволим сейчас. «Спёрс» неразрывно связаны с Сан-Антонио и его жителями», – написал Холт в своём «твиттер-аккаунте».

Напомним, «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в первом раунде плей-ин НБА. Таким образом, клуб из Техаса пропустил нынешний розыгрыш плей-офф. В сезоне-2013/2014 «Спёрс» выиграли плей-офф НБА, победив в финале «Майами Хит».

Новость по теме
Си Джей Макколлум прокомментировал победу «Нью-Орлеана» в матче плей-ин с «Сан-Антонио»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022