Владелец «Сан-Антонио» сообщил, что клуб не будет переезжать в Остин

Владелец «Сан-Антонио Спёрс» Питер Холт заявил, что не собирается перевозить клуб в Остин, штат Техас.



Планы провести несколько матчей в столице штата Техас Остине, в 130 километрах от Сан-Антонио, вызвали опасения местных жителей, что владельцы хотят перевести туда команду на постоянную основу.



«Хочу заверить вас, что «Спёрс» останутся в Сан-Антонио. Моя семья стала участвовать в руководстве «Сан-Антонио» в 90-х, потому что существовала реальная угроза переезда команды. Мы не позволили этому случиться тогда и не позволим сейчас. «Спёрс» неразрывно связаны с Сан-Антонио и его жителями», – написал Холт в своём «твиттер-аккаунте».

Напомним, «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в первом раунде плей-ин НБА. Таким образом, клуб из Техаса пропустил нынешний розыгрыш плей-офф. В сезоне-2013/2014 «Спёрс» выиграли плей-офф НБА, победив в финале «Майами Хит».