Генеральный директор лиги ВТБ высказалась по поводу третьего матча УНИКСа и «Зенита»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила третий матч полуфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом», который завершился со счётом 68:67 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
«Матч УНИКС – «Зенит» по накалу и интересу был очень высокого уровня. Игра была равная, очень упорная, лидер в матче менялся 10 раз. «Зенит» отлично действовал в обороне – защитники не давали свободно получать мяч лидеру УНИКСа Марио Хезонье, постоянно сдваивались на нём. В итоге Марио сегодня так и не смог по-настоящему проявить себя. Но нашлись другие лидеры – Лоренцо Браун реализовал несколько важных бросков, Андрей Воронцевич очень помогал по ходу всего матча.
Хочется отметить, как грамотно тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль переключал защиту с личной на смешанную – это сбивало УНИКС с толку и в итоге дало «Зениту» шанс в концовке. Ключевое попадание – на счету Билли Бэрона, которое и принесло в итоге питерцам победу. У УНИКСа же допустили промахи О Джей Мэйо и Желько Шакич, не игравший практически весь матч.
Было заметно – УНИКСу катастрофически не хватало под кольцом центрового. Из-за этого казанцы проигрывали подбор и не справлялись с опекой «больших» «Зенита» Мики – Пойтресса. Интересно, сможет ли Казань взять реванш в следующей домашней игре?» — приводит слова Корстин официальный сайт лиги.
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