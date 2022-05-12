Мицич: отстранение российских команд помогло «Анадолу Эфесу»

Защитник «Анадолу Эфеса» Василие Мицич заявил, что отстранение российских команд от турнира помогло его коллективу.



«Это был странный сезон. С первого дня я слышал, что мы не сможем добиться успеха и выйти в „Финал четырёх“. Это было логично. У нас были трудности с мотивацией и травмами. Так часто происходит после победного сезона. Отстранение российских команд помогло „Анадолу Эфесу“ и другим командам. Все российские клубы были в первой восьмёрке, и, скорее всего, там и закончили бы регулярный сезон, потому что они хорошо играли.



Для нас был очень важен матч с ЦСКА, несмотря на то, что позже они были отстранены. По-моему, до этого момента мы проигрывали почти все выездные матчи либо в упорной борьбе, либо разгромно», — цитирует Василие Мицича Eurohoops.