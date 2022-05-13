Эксперт: Харден заработал тонны денег и знает, что кто-то заплатит ему намного больше

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс высказался об атакующем защитнике «Филадельфии Сиксерс» Джеймсе Хардене.
«Джеймс Харден заработал тонны денег и при этом прекрасно знает, что кто-то заплатит ему намного больше. Он уже признавался MVP. Он входит в топ-75. Чемпионаты никогда не были его коньком. В плей-офф он прячется от давления. Какой-то кошмар», — написал Харден в своих социальных сетях.
Напомним, в полуфинальной серии Восточной конференции НБА «Филадельфия» уступила «Майами Хит» (2-4 в серии). Харден в шестом матче набрал 11 очков, совершил 4 подбора и отдал 9 передач. Ранее Джеймс ответил на вопрос относительно намерений воспользоваться опцией игрока на $ 47,4 млн.
Полиция Парижа не узнала Джеймса Хардена:
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