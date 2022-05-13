Суд продлил арест баскетболистки из США Бриттни Грайнер
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Химкинский городской суд Подмосковья продлил арест американской баскетболистки Бриттни Грайнер до 18 июня. Об этом информирует издание «РИА Новости Спорт». Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков.
Заседание проходило в закрытом от общественности режиме. Это была просьба защиты.
Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.
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