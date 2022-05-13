Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джей Джей Редик не верит, что «Лейкерс» смогут претендовать на титул в следующем сезоне

Джей Джей Редик не верит, что «Лейкерс» смогут претендовать на титул в следующем сезоне
Комментарии

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не смогут претендовать на титул в следующем сезоне.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне не будут претендентами на титул. Это невозможно. На прошлой неделе мы разбирали все сценарии возможных обменов. Так вот, «Лейкерс» сейчас в безвыходной ситуации. Думаю, они могли бы нанять Стефа Карри в качестве играющего тренера, возможно, Пола Джорджа, просто чтобы заполнить тренерский штаб действующими игроками. Для них это единственный вариант, как снова стать претендентами. С таким костяком, без драфт-пиков и без денег на свободных агентов им никак не стать претендентами на титул в следующем сезоне — независимо от того, кого они наймут на должность главного тренера», — сказал Джей Джей Редик в эфире ESPN.

Новость по теме
«Лейкерс» хотят пригласить Дока Риверса или Куина Снайдера
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022