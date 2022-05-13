«Зенит» впервые в истории стал финалистом Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» впервые в истории вышел в финал Единой лиги ВТБ. В полуфинальной серии команда из Санкт-Петербурга оказалась сильнее казанского УНИКСа и вышла в финал, где встретится с московским ЦСКА.



ЦСКА вышел в финал турнира в 12-й раз в истории. На счету клуба из Москвы 11 побед и одно второе место (в сезоне-2010/2011).



Напомним, четвёртый матч полуфинальной серии завершился со счётом 75:69 в пользу санкт-петербургской команды. Эта победа стала для «Зенита» третьей в серии до трёх побед.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Лойд, набравший 22 очка. В составе хозяев паркета отличился Лоренцо Браун, записавший на свой счёт 22 очка. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Уильям Мосли.



Первый матч финальной серии пройдёт в Москве на арене «Мегаспорт» 20 мая 2022 года. Начало встречи — в 20:00 мск.