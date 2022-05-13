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Стало известно расписание матчей финала и серии за третье место Единой лиги ВТБ

Стало известно расписание матчей финала и серии за третье место Единой лиги ВТБ
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Единая лига ВТБ на официальном сайте сообщила о расписании матчей финальной сери и серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ. Напомним, в финале встретятся санкт-петербургский «Зенит», впервые добравшийся до этой стадии турнира и московкий ЦСКА, неизменно участвовавший в прошлые сезоны в финалах турнира.

Финал Единой лиги ВТБ

(1) ЦСКА — (2) «Зенит»
1-я игра — 20 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
2-я игра — 22 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
3-я игра — 25 мая, 19:30 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Сакнт-Петербурге
4-я игра — 27 мая, 20:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Сакнт-Петербурге
5-я игра — 2 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
6-я игра — 30 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
7-я игра — 2 июня, 20:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Сакнт-Петербурге.

Матч за третье место Единой лиги ВТБ

(3) УНИКС — (4) «Локомотив-Кубань»
1-я игра — 19 мая, 19:30 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани
2-я игра — 21 мая, 14:30 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани
3-я игра — 24 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — УНИКС, в Краснодаре
4-я игра — 26 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — УНИКС, в Краснодаре
5-я игра — 29 мая, 18:00 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани.

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