Стало известно расписание матчей финала и серии за третье место Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ на официальном сайте сообщила о расписании матчей финальной сери и серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ. Напомним, в финале встретятся санкт-петербургский «Зенит», впервые добравшийся до этой стадии турнира и московкий ЦСКА, неизменно участвовавший в прошлые сезоны в финалах турнира.



Финал Единой лиги ВТБ



(1) ЦСКА — (2) «Зенит»

1-я игра — 20 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве

2-я игра — 22 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве

3-я игра — 25 мая, 19:30 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Сакнт-Петербурге

4-я игра — 27 мая, 20:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Сакнт-Петербурге

5-я игра — 2 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве

6-я игра — 30 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве

7-я игра — 2 июня, 20:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Сакнт-Петербурге.



Матч за третье место Единой лиги ВТБ



(3) УНИКС — (4) «Локомотив-Кубань»

1-я игра — 19 мая, 19:30 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани

2-я игра — 21 мая, 14:30 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани

3-я игра — 24 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — УНИКС, в Краснодаре

4-я игра — 26 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — УНИКС, в Краснодаре

5-я игра — 29 мая, 18:00 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани.