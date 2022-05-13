Стало известно расписание матчей финала и серии за третье место Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ на официальном сайте сообщила о расписании матчей финальной сери и серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ. Напомним, в финале встретятся санкт-петербургский «Зенит», впервые добравшийся до этой стадии турнира и московкий ЦСКА, неизменно участвовавший в прошлые сезоны в финалах турнира.
Финал Единой лиги ВТБ
(1) ЦСКА — (2) «Зенит»
1-я игра — 20 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
2-я игра — 22 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
3-я игра — 25 мая, 19:30 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Сакнт-Петербурге
4-я игра — 27 мая, 20:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Сакнт-Петербурге
5-я игра — 2 мая, 14:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
6-я игра — 30 мая, 20:00 (мск) ЦСКА — «Зенит», в Москве
7-я игра — 2 июня, 20:00 (мск) «Зенит» — ЦСКА, в Сакнт-Петербурге.
Матч за третье место Единой лиги ВТБ
(3) УНИКС — (4) «Локомотив-Кубань»
1-я игра — 19 мая, 19:30 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани
2-я игра — 21 мая, 14:30 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани
3-я игра — 24 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — УНИКС, в Краснодаре
4-я игра — 26 мая, 19:30 (мск) «Локомотив-Кубань» — УНИКС, в Краснодаре
5-я игра — 29 мая, 18:00 (мск) УНИКС — «Локомотив-Кубань», в Казани.
- 13 мая 2022
-
23:29
-
22:31
-
21:58
-
20:55
-
19:48
-
18:59
-
17:54
-
16:02
-
15:35
-
14:08
-
13:13
-
12:36
-
11:14
-
10:32
-
10:19
-
09:26
-
08:55
-
08:49
-
07:45
-
04:35
-
00:59
- 12 мая 2022
-
23:42
-
22:57
-
21:41
-
20:58
-
20:02
-
18:48
-
17:51
-
16:49
-
16:44
-
15:33
-
14:54
-
12:56
-
12:05
-
10:50