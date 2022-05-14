Корстин: в обоих матчах в Казани с «Зенитом» Хезонья не смог в полной мере проявить себя

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о противостоянии «Зенита» и УНИКСа в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, а также высказалась о предстоящем финале турнира, где клуб из Санкт-Петербурга встретится с ЦСКА.



«У УНИКСа в обоих матчах в Казани не смог в полной мере себя проявить Марио Хезонья, признанный MVP регулярного сезона. От игры хорвата зависит результат команды, «Зенит» смог выстроить очень грамотную защиту против него, использовались «сдваивания», часто Марио даже не мог получить мяч, его постоянно плотно опекали.



Серия «Зенит» — УНИКС была очень упорной, в каждом матче была равная борьба и жёсткая защита до последних минут. Сегодня лидер в матче менялся 19 раз, но в конце в составе «Зенита» нашлись два игрока, которые и вывели команду в финал, — это Джордан Лойд и Билли Бэрон, набравшие на двоих 40 очков.

Хотелось бы отдельно поздравить санкт-петербургский клуб — это их первый выход в финал Единой лиги ВТБ. В итоге мы видим, что исходы полуфиналов получились объективными — две сильнейшие команды регулярного сезона — ЦСКА и «Зенит» — показали свой класс, выиграв серии с одинаковым счётом 3-1. Именно в битве двух столиц, теперь в серии до четырёх побед, определится обладатель Кубка Белова», — приводит слова Корстин ТАСС.