Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Воронцевич отреагировал на поражение УНИКСа в полуфинальной серии с «Зенитом»

Андрей Воронцевич отреагировал на поражение УНИКСа в полуфинальной серии с «Зенитом»
Комментарии

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о поражении своей команды в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Безусловно, нам не хватало выбывших из-за травм Джекири и Мэйо. Хочу сказать спасибо команде, тренерам и, конечно же, болельщикам, которые всей душой поддерживали нас в «Баскет-холле». Проанализируем игру и разберём свои ошибки на подборах и при передачах. Теперь нужно готовиться к «бронзовой» серии с «Локомотивом-Кубань». У краснодарцев очень голодная до побед команда, что показали их полуфинальные матчи с ЦСКА. Нас ждёт крайне непростое противостояние», — приводит слова Воронцевича пресс-служба УНИКСа.

В финале «Зенит» сыграет с ЦСКА. УНИКС поборется за бронзу с «Локомотивом-Кубань». Ранее стало известно расписание матчей финала и серии за третье место.

Новость по теме
Стало известно расписание матчей финала и серии за третье место Единой лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022