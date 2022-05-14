Андрей Воронцевич отреагировал на поражение УНИКСа в полуфинальной серии с «Зенитом»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о поражении своей команды в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Безусловно, нам не хватало выбывших из-за травм Джекири и Мэйо. Хочу сказать спасибо команде, тренерам и, конечно же, болельщикам, которые всей душой поддерживали нас в «Баскет-холле». Проанализируем игру и разберём свои ошибки на подборах и при передачах. Теперь нужно готовиться к «бронзовой» серии с «Локомотивом-Кубань». У краснодарцев очень голодная до побед команда, что показали их полуфинальные матчи с ЦСКА. Нас ждёт крайне непростое противостояние», — приводит слова Воронцевича пресс-служба УНИКСа.



В финале «Зенит» сыграет с ЦСКА. УНИКС поборется за бронзу с «Локомотивом-Кубань». Ранее стало известно расписание матчей финала и серии за третье место.

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