Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы два фаворита на пост главного тренера «Лейкерс»

Названы два фаворита на пост главного тренера «Лейкерс»
Комментарии

Терри Стоттс и Дарвин Хэм являются главными кандидатами на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует издание The Athletic.

Сообщается, что «Лейкерс» уже связались более чем с дюжиной потенциальных кандидатов и после собеседования наиболее сильные позиции на вакантную должность имеют Стоттс и Хэм. При этом подчёркивается, что «озёрники» не спешат с поиском, но могут рассмотреть возможность приглашения новичка, если со своих постов не уйдут элитные специалисты уровня Куина Снайдера и Ника Нёрса.

Хэм работает ассистентом в «Милуоки Бакс». Стоттс возглавлял «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Напомним, 11 апреля «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Данное решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.

Новость по теме
Джей Джей Редик не верит, что «Лейкерс» смогут претендовать на титул в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022