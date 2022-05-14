Названы два фаворита на пост главного тренера «Лейкерс»

Терри Стоттс и Дарвин Хэм являются главными кандидатами на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует издание The Athletic.



Сообщается, что «Лейкерс» уже связались более чем с дюжиной потенциальных кандидатов и после собеседования наиболее сильные позиции на вакантную должность имеют Стоттс и Хэм. При этом подчёркивается, что «озёрники» не спешат с поиском, но могут рассмотреть возможность приглашения новичка, если со своих постов не уйдут элитные специалисты уровня Куина Снайдера и Ника Нёрса.



Хэм работает ассистентом в «Милуоки Бакс». Стоттс возглавлял «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Напомним, 11 апреля «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Данное решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.