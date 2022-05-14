Мэджик Джонсон считает, что мог бы успешно играть в современной НБА

Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон считает, что смог бы успешно выступать в современной НБА.



«Я смог бы и сегодня делать то же, что и во времена своей карьеры. Ну посмотрите. Неужели вы считаете, что Ларри Бёрд не смог бы попадать по кольцу в сегодняшнем баскетболе? В своё время у него это действительно получалось хорошо. Майкл Джордан не смог бы сделать то, что у него так хорошо получалось во времена своей карьеры? Когда ты в чём-то хорош, ты справился и ты выиграл.



Я побеждал на всех уровнях. Это умение добиваться цели, побеждать, оно само по себе не изменилось с тех пор, как я выходил на площадку. Мои слепые передачи хорошо работали. Думаю, это работало бы и сегодня. Если вы в чём-то хороши, то эпоха не имеет значения, вы всё равно сможете это делать», — приводит слова Мэджика Джонсона Sportscasting.

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