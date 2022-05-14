Мэджик Джонсон считает, что мог бы успешно играть в современной НБА

Легендарный баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон считает, что смог бы успешно выступать в современной НБА.
«Я смог бы и сегодня делать то же, что и во времена своей карьеры. Ну посмотрите. Неужели вы считаете, что Ларри Бёрд не смог бы попадать по кольцу в сегодняшнем баскетболе? В своё время у него это действительно получалось хорошо. Майкл Джордан не смог бы сделать то, что у него так хорошо получалось во времена своей карьеры? Когда ты в чём-то хорош, ты справился и ты выиграл.
Я побеждал на всех уровнях. Это умение добиваться цели, побеждать, оно само по себе не изменилось с тех пор, как я выходил на площадку. Мои слепые передачи хорошо работали. Думаю, это работало бы и сегодня. Если вы в чём-то хороши, то эпоха не имеет значения, вы всё равно сможете это делать», — приводит слова Мэджика Джонсона Sportscasting.
- 14 мая 2022
-
17:55
-
16:46
-
15:31
-
14:02
-
13:21
-
12:36
-
11:45
-
10:50
-
09:47
-
08:08
-
07:59
-
05:17
-
00:44
- 13 мая 2022
-
23:29
-
22:31
-
21:58
-
20:55
-
19:48
-
18:59
-
17:54
-
16:02
-
15:35
-
14:08
-
13:13
-
12:36
-
11:14
-
10:32
-
10:19
-
09:26
-
08:55
-
08:49
-
07:45
-
04:35
-
00:59
- 12 мая 2022
-
23:42