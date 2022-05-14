ESPN: Леброн сохраняет доверие к владелице «Лейкерс»

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс и лидер команды Леброн Джеймс сохраняют хорошие взаимоотношения, сообщает ESPN. По информации источника, Леброн намерен продолжать прилагать усилия в «Лейкерс» и уверен, что в следующем сезоне команде по силам серьёзно улучшить свои результаты.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.



«Лейкерс» по итогам регулярного чемпионата не смогли пробиться в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в конференции.

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