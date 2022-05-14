ESPN: Леброн сохраняет доверие к владелице «Лейкерс»

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс и лидер команды Леброн Джеймс сохраняют хорошие взаимоотношения, сообщает ESPN. По информации источника, Леброн намерен продолжать прилагать усилия в «Лейкерс» и уверен, что в следующем сезоне команде по силам серьёзно улучшить свои результаты.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.
«Лейкерс» по итогам регулярного чемпионата не смогли пробиться в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в конференции.
- 14 мая 2022
-
18:57
-
17:55
-
16:46
-
15:31
-
14:02
-
13:21
-
12:36
-
11:45
-
10:50
-
09:47
-
08:08
-
07:59
-
05:17
-
00:44
- 13 мая 2022
-
23:29
-
22:31
-
21:58
-
20:55
-
19:48
-
18:59
-
17:54
-
16:02
-
15:35
-
14:08
-
13:13
-
12:36
-
11:14
-
10:32
-
10:19
-
09:26
-
08:55
-
08:49
-
07:45
-
04:35
-
00:59