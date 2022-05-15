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Американский легионер покинул «Зенит»

Американский легионер покинул «Зенит»
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Американский форвард Аарон Карвер покинул «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Игрок стал игроком команды из Санкт-Петербурга в марте 2021 года, куда перешёл из «Новосибирска», выступающего в Суперлиге-1. В Единой лиге ВТБ американец принял участие в шести матчах (два из которых — в стартовом составе), набирая в среднем 2,8 очков, совершая 4 подбора и отдавая 0,6 передач.

Напомним, по итогам полуфинальной серии Единой лиги ВТБ «Зенит» оказался сильнее казанского УНИКСа. В финале петербуржцы сыграют с ЦСКА, который обыграл «Локомотив-Кубань». Первый матч финальной серии пройдёт в Москве на арене «Мегаспорт» 20 мая 2022 года. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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